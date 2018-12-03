Минтранс обсудит введение платы за оффлайн-регистрацию на рейс с участниками рынка

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минтранс планирует обсудить инициативу авиакомпании "Победа" по введению платы за регистрацию на рейс в аэропорту (вместо онлайн регистрации) с общественными организациями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Обращение [лоукостера "Победа"] получили. Считаем целесообразным обсудить его со всеми участниками отрасли, в том числе с Общероссийским объединением пассажиров, и другими общественными организациями", - сообщили в пресс-службе.

Ранее гендиректор "Победы" Андрей Калмыков сообщил в интервью РБК, что лоукостер обратился в Минтранс с предложением разрешить авиаперевозчикам не включать в стоимость билета плату за регистрацию в аэропорту.

В настоящий момент федеральные авиационные правила обязывают авиакомпании обеспечивать регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке. Цена этих услуг включается в стоимость билета. По словам Калмыкова, сейчас даже если пассажир проходит онлайн регистрацию, все равно расходы за чек-ин в аэропорту закладываются в стоимость билета.

По словам главы "Победы", экономия при онлайн-регистрации составит около 200 рублей на человека. При этом стоимость регистрации в российских аэропортах может в среднем составить около 1 тыс. рублей.

"Победа" - первый российский лоукостер. Проект запущен в сентябре 2014 года. Все рейсы выполняет на самолетах Boeing 737-800, поставляемых с завода-производителя. Сейчас компания осуществляет авиаперевозки пассажиров по ряду российских и зарубежных направлений, в том числе в Испанию, Италию, Германию и на Кипр.