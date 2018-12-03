Минфин США надеется на заключение торговой сделки с Китаем в течение 90 дней

ТАСС, 3 декабря. /ТАСС/. Министр финансов США Стивен Мнучин выразил надежду на подписание торговой сделки между США и КНР в течение 90 дней после встречи президентов двух стран на саммите G-20 в Аргентине. Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC в понедельник, добавив, что стороны активизировали работу в этом направлении.

В минувшие выходные президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита G20 договорились в течение 90 дней предпринять усилия для заключения нового торгового соглашения. При этом американский лидер согласился не повышать с 1 января тарифы на китайскую продукцию на сумму в $200 млрд с 10% до 25%.

"Я питаю большие надежды, что мы сможем превратить это в настоящий договор. Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что в настоящее время стороны взяли паузу, но если мы не подпишем настоящее соглашение, тарифы будут повышаться, а он может всегда придумать что-то еще. Но со стороны [председателя КНР Си Цзиньпина] Трампу было сделано очень искреннее предложение открыть китайский рынок американским компаниям. Это станет огромной возможностью для обеспечения экономического роста для американских компаний и для американских рабочих", - поделился ожиданиями глава минфина США.

По мнению Мнучина, во время рабочего ужина, который продлился около трех часов, лидеры США и Китая впервые очень предметно обсудили торговые отношения между странами. "Мы абсолютно точно должны прийти к чему-то конкретному за эти 90 дней. И оба лидера взяли серьезные обязательства по тому, что нужно сделать за 90 дней и дали инструкции обеим командам вести переговоры, чтобы превратить это в реальное соглашение", - добавил он, назвав переговоры в Буэнос-Айресе "прорывом".

"Мы будем отчитываться перед ним [Трампом] по прогрессу еженедельно, если не ежедневно", - отметил Мнучин, говоря о начавшейся работе по подготовке торгового договора.

"Это первый раз, когда я отчетливо вижу путь по сокращению торгового дефицита [в американо-китайской торговле] до нуля в течение стратегического промежутка времени, который представляется реальным", - подчеркнул Мнучин. Он пояснил что переговоры с КНР касаются не только торговли, но и открытия китайского рынка компаниям США, а также защиты американских технологий и интеллектуальной собственности.