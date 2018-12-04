Эксперт: отказ Китая и США от торговых войн стабилизирует нефтяные и финансовые рынки

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Прекращение процесса нагнетания противоречий в торгово-экономических отношениях Китая и США и предотвращение торговых войн между ними приведет к стабилизации нефтяных и финансовых рынков всей планеты. Такую точку зрения высказал во вторник директор Центра по изучению международных финансов при Шанхайской академии общественных наук Чжоу Юй, мнение которого приводит газета КНР Global Times.
"Торговые споры, затянувшиеся на многие месяцы, потянули на дно всю глобальную экономику и привели к падению цен на нефть, усилению беспокойства на мировых финансовых рынках, - отметил эксперт. - Прекращение перепалки между Соединенными Штатами и КНР можно считать позитивным признаком, который воспрепятствует дальнейшему ухудшению условий для всей мировой экономики".
"Если торговые споры примут форму политического противостояния, в мире возникнет опасная внешнеполитическая ситуация", - предупредил Чжоу Юй. Как полагает эксперт, 90 дней, в течение которых президент США Дональд Трамп путем переговоров планирует устранить противоречия по торговым вопросам с Китаем, слишком короткий срок для решения таких ключевых проблем, как искусственные преграды заимствованию новейших технологий, недостаточно эффективная защита прав интеллектуальной собственности и наличие протекционистских барьеров. Именно эти факторы, напомнил он, лежат в основе китайско-американских противоречий.
В свою очередь директор Центра по изучению стран Юго-Восточной Азии при Фуданьском университете (Шанхай) Чжан Цзядун полагает, что "Китай и США в ходе этих консультаций подпишут рамочные соглашения по таким вопросам, как интеллектуальная собственность и экспорт технологий". "Для кардинальных решений этих проблем потребуется время", - уточнил он.
В субботу лидеры Китая и Соединенных Штатов договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.