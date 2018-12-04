Эксперт: отказ Китая и США от торговых войн стабилизирует нефтяные и финансовые рынки

ПЕКИН, 4 декабря. /ТАСС/. Прекращение процесса нагнетания противоречий в торгово-экономических отношениях Китая и США и предотвращение торговых войн между ними приведет к стабилизации нефтяных и финансовых рынков всей планеты. Такую точку зрения высказал во вторник директор Центра по изучению международных финансов при Шанхайской академии общественных наук Чжоу Юй, мнение которого приводит газета КНР Global Times .

"Торговые споры, затянувшиеся на многие месяцы, потянули на дно всю глобальную экономику и привели к падению цен на нефть, усилению беспокойства на мировых финансовых рынках, - отметил эксперт. - Прекращение перепалки между Соединенными Штатами и КНР можно считать позитивным признаком, который воспрепятствует дальнейшему ухудшению условий для всей мировой экономики".

"Если торговые споры примут форму политического противостояния, в мире возникнет опасная внешнеполитическая ситуация", - предупредил Чжоу Юй. Как полагает эксперт, 90 дней, в течение которых президент США Дональд Трамп путем переговоров планирует устранить противоречия по торговым вопросам с Китаем, слишком короткий срок для решения таких ключевых проблем, как искусственные преграды заимствованию новейших технологий, недостаточно эффективная защита прав интеллектуальной собственности и наличие протекционистских барьеров. Именно эти факторы, напомнил он, лежат в основе китайско-американских противоречий.

В свою очередь директор Центра по изучению стран Юго-Восточной Азии при Фуданьском университете (Шанхай) Чжан Цзядун полагает, что "Китай и США в ходе этих консультаций подпишут рамочные соглашения по таким вопросам, как интеллектуальная собственность и экспорт технологий". "Для кардинальных решений этих проблем потребуется время", - уточнил он.

В субботу лидеры Китая и Соединенных Штатов договорились приостановить процесс нагнетания двусторонних торговых противоречий. Председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп подробно обсудили сложившуюся ситуацию в китайско-американских отношениях. Теперь двум странам предстоит прийти к взаимопониманию по таким ключевым проблемам, считающимся камнями преткновения для развития обоюдных контактов, как усиление доступа к рынкам, защита интеллектуальной собственности, устранение ограничений на экспорт новейших технологий, обеспечение кибербезопасности и борьба с сетевыми преступлениями. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.