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Акции протеста во Франции
Обновлено 

AFP: премьер-министр Франции намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо

По сведениям агентства, о решении правительства Эдуар Филипп объявит на встрече с депутатами партии "Республика на марше"
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп AP Photo/Thibault Camus
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
© AP Photo/Thibault Camus

ТАСС, 4 декабря. Французский премьер-министр Эдуар Филипп намерен объявить мораторий на повышение налогов на топливо, что послужило причиной массовых демонстраций и беспорядков.

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Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в правительстве.

По сведениям агентства, о решении кабмина Филипп сообщит на встрече с депутатами партии "Республика на марше". Как сообщает AFP, введение налогов может быть отложено на несколько месяцев. Отмечается, что для умиротворения протестующих власти пойдут и на другие уступки, однако подробности не приводятся.

Во Франции с середины ноября проходят акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Ранее в центре Парижа прошли манифестации, которые вылились в массовые беспорядки.

Теги
ФранцияФилипп, ЭдуарАкции протеста во Франции
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