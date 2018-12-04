Счетная палата заявила об убыточности конфискации имущества

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Росимущество тратит на хранение конфискованного имущества больше, чем получает от его продажи. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки системы реализации изъятого имущества.

"В 2017 году расходы за хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации - 180 млн рублей", - отметили в контрольном органе. При этом в первой половине текущего года Росимущество потратило на хранение конфиската 62 млн руб. при прибыли всего в 64 млн руб.

В Счетной палате также подчеркнули, что на продажу направляется менее 1% изъятого имущества. Предпродажная подготовка конфискованного имущества необоснованно длительная - от восьми месяцев и более, а практика торгов в электронной форме до сих пор не распространена на все регионы.

Кроме того, аудиторы обратили внимание на проблемы с правовой базой. "Правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием - учет - экспертиза - оценка - реализация - переработка - уничтожение", - констатировало ведомство.

Сомнения Счетной палаты вызвала и достоверность оценки стоимости конфискованного имущества. В пример там привели случай из Новосибирска, где партия наручных часов брендовых марок была оценена в 136 тыс. рублей, тогда как повторная экспертиза оценила эти предметы уже в 1,3 млн рублей.

Отчет о результатах проверки Счетная палата направит в ФСБ, Генпрокуратуру и палаты Федерального собрания. Кроме того, ведомство оповестит само Росимущество, Минэкономразвития, Казначейство, а также ФАС.