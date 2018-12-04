Титов заявил о необходимости повысить минимальную цену на коньяк

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Минимальную розничную цену на коньяк необходимо повысить, чтобы избавить российский рынок от фальсификата. Такое мнение высказал журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Челябинске.

Ранее РБК сообщил, что Союз производителей коньяка, в который входят крупнейшие производители этой продукции, направил в Минфин и аппарат главы правительства РФ предложение повысить минимальную розничную цену на коньяк на 30% - с текущих 371 рубля за бутылку 0,5 л до 493 рубля.

"Думаю, что это правильное решение <…> Нормальный, серьезный коньяк - а это целиком сделанный из виноградного сырья дистиллят, выдержанный не менее трех лет в бочке - не может стоить меньше условно 500 рублей. Поэтому, конечно, минимальную цену надо поднимать", - сказал Титов.

На хорошую продукцию цена не поднимется, уверен Титов. "Инициатива не приведет ни к каким последствиям кроме того, что люди перестанут пить фальсификат, потому что фальсификат не сможет продаваться по вот этим бросовым ценам и под фальшивыми этикетками", - полагает он.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты также высказали мнение, что повышение минимальной розничной цены на коньяк на 30%, предложенное производителями, позволит сократить на рынке долю фальсификата и сохранить традиционные технологии коньячного производства, использовать которые становится невыгодно при существующих ценах на коньяк.