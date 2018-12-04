{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Титов заявил о необходимости повысить минимальную цену на коньяк

По мнению бизнес-омбудсмена, это нужно для избавления рынка от фальсификата
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов Кирилл Кухмарь/ТАСС
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Минимальную розничную цену на коньяк необходимо повысить, чтобы избавить российский рынок от фальсификата. Такое мнение высказал журналистам уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов в кулуарах IV Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса в Челябинске.

На эту тему

Ранее РБК сообщил, что Союз производителей коньяка, в который входят крупнейшие производители этой продукции, направил в Минфин и аппарат главы правительства РФ предложение повысить минимальную розничную цену на коньяк на 30% - с текущих 371 рубля за бутылку 0,5 л до 493 рубля.

"Думаю, что это правильное решение <…> Нормальный, серьезный коньяк - а это целиком сделанный из виноградного сырья дистиллят, выдержанный не менее трех лет в бочке - не может стоить меньше условно 500 рублей. Поэтому, конечно, минимальную цену надо поднимать", - сказал Титов.

На хорошую продукцию цена не поднимется, уверен Титов. "Инициатива не приведет ни к каким последствиям кроме того, что люди перестанут пить фальсификат, потому что фальсификат не сможет продаваться по вот этим бросовым ценам и под фальшивыми этикетками", - полагает он.

Ранее опрошенные ТАСС эксперты также высказали мнение, что повышение минимальной розничной цены на коньяк на 30%, предложенное производителями, позволит сократить на рынке долю фальсификата и сохранить традиционные технологии коньячного производства, использовать которые становится невыгодно при существующих ценах на коньяк.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
Акции протеста во Франции
Во Франции более 160 заправок закрыты из-за нехватки топлива
В союзе нефтепромышленников уточнили, что еще 268 АЗС работают с перебоями
Читать полностью