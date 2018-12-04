Во Франции более 160 заправок закрыты из-за нехватки топлива

ПАРИЖ, 4 декабря. /ТАСС/. Более 160 заправочных станций закрыты из-за отсутствия поставок топлива в результате акций протеста движения "желтых жилетов". Об этом ТАСС сообщили во вторник во Французском союзе нефтепромышленников.

Объясняем все, что нужно знать о протестах во Франции

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"Согласно последним данным, закрыты 162 АЗС, еще 268 станций работают с перебоями", - указали в профессиональном объединении. Особенно острая ситуация сложилась на западе страны, в регионе Бретань, и юго-востоке Франции, отметили в союзе.

Нехватка топлива на АЗС возникла из-за акций протеста "желтых жилетов", выставивших пикеты на подъезды к нефтяным складам. Так, блокированными оказались нефтехранилища в Ле-Мане (департамент Сарт), Ле-Гран-Кевийи (Приморская Сена), Фос-сюр-Мере (Буш-дю-Рон). На юге страны из-за дефицита топлива на бензоколонках возникли многокилометровые пробки на границе Франции с Испанией.

По словам префекта Финистера (регион Бретань) Паскаля Леларжа, "в департаменте введены ограничения на покупку топлива". Так, его максимальный объем для легковых автомобилей ограничен €30 (менее 20 литров), для грузовых - €200 (менее 130 литров).

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". В центре Парижа 1 декабря прошли новые манифестации, которые вылились в массовые беспорядки. Были зафиксированы многочисленные случаи грабежей и вандализма.

Как признал министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, манифестации оказали негативное воздействие на экономику Франции. По его данным, ущерб ряду предприятий и торговых центров уже достиг 15-50% уровня их обычной в это время года выручки. По данным мэрии Парижа, ущерб, нанесенный городу 1 декабря, составил €3-4 млн. Федерация автоперевозчиков Франции оценивает собственный ущерб от блокад дорог в €400 млн.