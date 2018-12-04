В Роскачестве прокомментировали предложение снизить требования к солоду в пиве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Предлагаемое Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) снижение требований к обязательной доли солода в пиве не решит проблему так называемого легального фальсификата, поскольку в нем не прописаны методы контроля исполнения законодательства. Такую точку зрения высказали эксперты Роскачества.

"Новое законодательство устанавливает более либеральные требования к продукту, но не вводит методы контроля исполнения даже этих сниженных требований. Поэтому любые нововведения в отношении количества и качества солода не решают проблему так называемого легального фальсификата", - отмечается в сообщении.

В Роскачестве также отметили, что в вопросе регулирования рынка пива и пивных напитков есть тенденция, которая отдаляет качество российского пива от традиционных пивоваренных стран. В частности, согласно германскому законодательству для производства пива должно использоваться только три ингредиента: вода, ячмень (ячменный солод) и хмель. В России действует требование обязательного содержания в пиве не менее 80% солода, но отсутствуют аттестованные методы идентификации пива и пивных напитков, а именно методики определения количественного содержания солода, несоложеного сырья, сахаросодержащих продуктов. "Этим пользуются недобросовестные производители, реализуя под видом пива пивные напитки", - считают в Роскачестве.

По мнению представителей организации, сложившаяся ситуация не позволяет контролировать соблюдение законодательного требования к составу пива и пивных напитков, привлекать к ответственности недобросовестных производителей, приводит к потере налоговых поступлений в бюджет. После вступления в силу нового технического регламента без одновременного утверждения методик контроля также невозможно будет осуществлять контроль соблюдения его требований, какими бы они ни были, отмечается в сообщении.

Правовые пробелы

В Роскачестве также отмечают правовой пробел в регулировании пивных напитков. Сейчас на одной полке с пивными напитками и пивом, алкоголь в которых образовался естественным путем в результате брожения, стоят слабоалкогольные коктейли - смеси спирта и газировки. "Подобная мимикрия коктейлей под пивные напитки могла быть следствием повышения акциза на слабоалкогольные коктейли без дополнительного четкого разделения по идентификационным признакам слабоалкогольной и пивоваренной продукции. В результате многие слабоалкокольные коктейли сейчас выпускаются под видом пивных напитков", - отмечают в организации.

Сейчас Роскачество по поручению правительства России проводит исследование разных видов продукции, которая маркируется как "пивные напитки". По итогам работы будет представлен доклад в правительство и предложены меры по изменению законодательства в части классификации пивоваренной продукции, а также методы контроля ее качества.

Как сообщила во вторник газета "Ведомости", ЕАЭС сейчас разрабатывает новый технический регламент безопасности алкогольной продукции. Документ, в частности, устанавливает требования к составу пива, которые отличаются от действующих в России. В настоящее время российский закон о регулировании алкогольного рынка позволяет заменять зерном и сахаросодержащими продуктами не более 20% солода, а новый техрегламент - 50%. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%.