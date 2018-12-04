В Росимуществе объяснили убыточность конфискации имущества

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Существенный объем поступающего в Росимущество конфиската является контрафактной продукцией, которая не может быть реализована и должна быть утилизирована, заявили ТАСС в ведомстве.

Ранее Счетная палата констатировала, что Росимущество тратит на хранение конфиската больше, чем получает от его продажи. Так, в 2017 году расходы на хранение составили 222 млн рублей, а доходы от реализации - 180 млн рублей. В первой половине 2018 года Росимущество потратило на хранение конфиската 62 млн рублей, получило от его продажи - 64 млн рублей. При этом на реализацию направляется менее 1% изъятого имущества, а остальное - утилизируется.

"Существенные объемы поступающего в Росимущество для дальнейшего распоряжения имущества - это контрафактная продукция. Соответственно, все имущество с такими характеристиками не может быть выпущено в оборот и должно быть уничтожено", - указали в ведомстве.

Кроме того, до 2017 года Росимущество не имело возможности реализовывать конфискат из-за отсутствия установленного нормативного порядка. На протяжении 2017 года рынок только привыкал к процедуре реализации изъятого имущества на электронных площадках, и сейчас ведомство видит уже достаточное количество участников торгов и более активную позицию рынка в целом.

Помимо этого, отдельные виды конфиската Росимуществу законодательно предписано направлять исключительно на уничтожение - товары легкой промышленности, водно-биологические ресурсы (ценные породы рыб, икра, морепродукты), игровое и лотерейное оборудование.

Кроме того, масса имущества не имеет разрешительных документов и подтверждения соответствия требованиям технического регулирования, зачастую неизвестны ни производитель, ни страна производства товара, подчеркнули в Росимуществе.

В настоящее время с другими ведомствами прорабатывается вопрос изменений в законодательство в части возложения бремени затрат на уничтожение конфискованного имущества на бывших владельцев (если они будут установлены), заключили в Росимуществе.