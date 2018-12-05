Трамп выразил уверенность в заключении торговой сделки с Китаем

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены или заключить "настоящую сделку" с Китаем по торговле, или не заключать никакой, и в таком случае ввести новые масштабные импортные пошлины на китайские товары, однако в Вашингтоне все же рассчитывают на то, что добиться соглашения удастся. Об этом во вторник написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

"Мы или заключаем настоящую сделку с Китаем, или не заключаем никакой сделки, и в последнем случае мы введем масштабные импортные пошлины на китайские товары, которые поставляются в США. В целом я убежден, что мы заключим сделку - сейчас или в будущем. Китай не хочет пошлин!" - написал он.

В минувшую субботу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин во время своей встречи на полях саммита G20 в Аргентине договорились предпринять шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения за 90 дней. При этом глава Белого дома согласился не повышать с 1 декабря тарифы на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд с 10% до 25%.