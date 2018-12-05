Глава "Газпром нефти" заявил о необходимости "некоторого" сокращения добычи в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Глава "Газпром нефти" Александр Дюков считает, что для балансировки рынка необходимо некоторое сокращение добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Такое мнение он высказал журналистам в Москве.

"Некоторое сокращение необходимо, чтобы сбалансировать рынок. По крайней мере до второго квартала 2019 года, до момента пока не начнется сезонный рост спроса на нефть и нефтепродукты", - сказал Дюков, не став называть конкретные параметры.

Глава "Газпром нефти" также назвал возможным дальнейшее падение цены на нефть в случае, если в Вене не будут достигнуты договоренности о сокращении добычи.

Планы по росту добычи углеводородов

Компания сохраняет планы по росту добычи нефти до 70 млн т, углеводородов до 100 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.) к 2020 году даже в случае принятия очередного решения ОПЕК+ о сокращении объемов производства.

"Нет, это [возможное соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи] не повлияет на достижение цели. Мы планируем увеличить добычу в 2019 году, а в 2020 году, как и обещали, добыть 100 млн тонн н.э. Добыча нефти будет близка к 70 млн т в 2020 году, а в 2019 чуть меньше, чем в 2020 году", - сказал Дюков.

По итогам 2017 года "Газпром нефть" увеличила добычу углеводородов (с учетом доли в совместных предприятиях) на 4,1% - до 89,75 млн т нефтяного эквивалента. В январе - сентябре этого года компания нарастила добычу почти на 3% - до 68,93 млн тонн нефтяного эквивалента.

Ранее источник в ОПЕК сообщил ТАСС, что Россия и ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета в Вене обсуждают продление сделки по сокращению добычи нефти на текущих условиях до конца 2019 года.

По его словам, все участники соглашения склоняются к тому, чтобы просто продлить сделку, которая подразумевает общее сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось сегодня в Вене, на нем министры обсудят возможность сокращения добычи нефти. Встреча началась в 15:50 мск.

В этот раз переговоры внутри ОПЕК+ проходят сложно, так как страны никак не могут достичь консенсуса об уровне сокращения добычи.

По итогам заседания комитет должен вынести рекомендацию участвующим в соглашении странам по уровням добычи на ближайшие месяцы. Затем ее рассмотрят последовательно члены ОПЕК (6 декабря), а также страны, не входящие в ОПЕК (7 декабря).