Трамп надеется, что ОПЕК не будет дополнительно ограничивать добычу нефти

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп надеется на то, что страны ОПЕК сохранят поставки нефти на нынешнем уровне и не будут дополнительно ограничивать ее добычу. Соответствующую запись американский лидер разместил в среду на своей странице в сети Twitter.

"Надеюсь, что ОПЕК сохранит поставки нефти на их нынешнем уровне, не будет их ограничивать. Мир не хочет высоких цен на нефть, они ему не нужны", - заявил Трамп.

Как ранее сообщил ТАСС источник в ОПЕК, Россия и ОПЕК+ на заседании министерского мониторингового комитета в Вене обсуждают продление сделки по сокращению добычи нефти на текущих условиях до конца 2019 года. По его словам, все участники соглашения склоняются к тому, чтобы просто продлить сделку, которая подразумевает общее сокращение добычи нефти на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года.