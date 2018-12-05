Болтон призвал запретить импорт товаров, созданных с помощью украденных у США технологий

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Конгресс США должен принять закон, запрещающий импорт продукции, которая была создана с помощью украденных у США технологий. С таким призывом выступил во вторник в Вашингтоне на конференции, организованной газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Видеозапись его выступления выпустил в среду в эфир телеканал C-SPAN.

Болтон рассказал, что у властей уже есть определенные возможности, чтобы принять жесткие меры против кражи объектов американской интеллектуальной собственности. "Это не вопрос о таможенных пошлинах, это способ защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах, - пояснил помощник президента свое предложение. - Я думаю, что эту идея необходимо рассмотреть... Нам может потребоваться еще один закон".

15 июня президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей" Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также "несправедливой торговой практикой" китайской стороны США введут пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары стоимостью $50 млрд. Эти планы были реализованы в два этапа - 6 июля и 23 августа, на каждом из которых повышенные таможенные ставки начали действовать в отношении широкого перечня торговой номенклатуры из КНР на сумму 34 и $16 млрд соответственно.