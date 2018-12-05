AFP: Макрон выступил против восстановления налога на крупные состояния

ПАРИЖ, 5 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против восстановления налога на крупные состояния. Об этом Agence France-Presse сообщил источник в Елисейском дворце.

По его словам, эту позицию французский лидер озвучил в среду в ходе заседания Совета министров. "Мы не станем аннулировать ничего из того, что было сделано за последние 18 месяцев", - привел источник высказывания президента.

Восстановить налог на крупные состояния, замененный в начале этого года на налог на недвижимое имущество, потребовало движение "желтых жилетов". Преобразовать налог на крупные состояния, который взимался с имущества стоимостью свыше €1,3 млн, было одним из обещаний Макрона во время предвыборной кампании 2017 года.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп, выступая в среду перед депутатами Нацсобрания (нижней палаты парламента), заявил, что власти страны не будут вести дебаты по вопросу о налоге на крупные состояния.

Во Франции с середины ноября проходят массовые акции протеста против роста цен на автомобильное топливо. Участники манифестаций носят желтые светоотражающие жилеты для автомобилистов, в связи с чем движение получило название "желтые жилеты". Позже в список требований манифестантов к властям был внесен вопрос о налоге на богатство.