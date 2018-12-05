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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Глава миннефти Ирана: Тегеран не будет сокращать добычу в рамках ОПЕК+ до снятия санкций

Бижан Намдар Зангане подчеркнул, что страна должна быть исключена из любых решений по поводу квот сокращения добычи

ВЕНА, 6 декабря. /ТАСС/. Иран, находящийся под санкциями США, не станет принимать участия в согласованном сокращении добычи в рамках формата ОПЕК+. Об этом заявил журналистам министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, прибывший в Вену для участия в министерской конференции ОПЕК.

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"Мы должны быть исключены из любых решений по поводу квот сокращения добычи в будущем до тех пор, пока не будут сняты санкции", - сказал он.

Зангане не назвал уровень добычи, так как, по его словам, это может стать причиной для давления на Иран со стороны США. "Если они [США] хотят оказывать давление на Иран через ОПЕК, это непрофессиональное поведение, и я должен сказать, что ОПЕК - это не часть министерства энергетики США, чтобы получать инструкции от США, как делать", - сказал он.

В Вене прошло заседание мониторингового комитета, который рекомендовал членам альянса сократить добычу в первой половине 2019 года. Ориентировочно речь идет о сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки. В четверг эту рекомендацию рассмотрят министры ОПЕК, в пятницу - страны не-ОПЕК.

В новость были внесены изменения (02:12 мск) - добавлены цитаты

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СШАИранРешение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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