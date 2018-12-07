СМИ: Бельгия может запретить госучреждениям пользоваться продукцией Huawei

БРЮССЕЛЬ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Бельгии могут запретить государственным учреждениям пользоваться продукцией китайской компании Huawei в связи с риском шпионажа. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Belga .

По его данным, Центр кибернетической безопасности Бельгии в настоящее время рассматривает возможность запретить Huawei. "По национальным и международным каналам мы запросили объективные исследования, которые показывают, что использование технологий Huawei представляет риск", - цитирует агентство главу Центра Мигеля де Брейкера.

Финансовый директор и заместитель председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу была задержана на территории Канады по запросу Соединенных Штатов об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. В компании подтвердили факт задержания финдиректора, как и то, что США добиваются ее выдачи. При этом представители Huawei заявили, что не располагают информацией о каких-либо противоправных действиях Мэн Ваньчжоу.