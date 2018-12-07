Корпорация развития Северного Кавказа докапитализирована на 9 млрд рублей

ГРОЗНЫЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК) получила 9 млрд рублей из федерального бюджета в рамках докапитализации. Средства планируется направить на софинансирование инвестиционных проектов на территории региона, сообщил на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ" гендиректор КРСК Сергей Харитонов.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.

"Нами проинвестированы [проекты на сумму] порядка 7 млрд рублей. Сейчас для нас очень ответственный момент - мы получили очередной транш финансирования, сейчас у нас порядка 9 млрд, работаем над заявками", - сказал Харитонов.

Он пояснил, что рассматриваемые КРСК проекты можно разделить на три категории. "Это предприятия высокой [степени] переделки [сырья] - производство сложных синтетических материалов, медицинское машиностроение. Вторая группа - это сельское хозяйство и переработка: мы стараемся делать акцент не на растениеводстве или овощеводстве, а на высоком переделе - это глубокая переработка косточковых, глубокая переработка овощных культур, зерновых", - сказал гендиректор. Третье направление работы, по его словам, связано с реализацией проекта инновационного медицинского кластера на территории особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды в Карачаево-Черкесии.

Ранее замминистра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева сообщила, что за последние полгода на рассмотрение в КРСК подано более 100 заявок от потенциальных инвесторов.

Третий бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит в Грозном 6-7 декабря. Организаторами мероприятия выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и ТАСС при поддержке правительства Чеченской Республики, компании "Курорты Северного Кавказа" и Корпорации развития Северного Кавказа.