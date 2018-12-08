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Мадуро считает, что венское соглашение ОПЕК+ обеспечит стабильные цены на нефть

Оно является "благом" для венесуэльской и мировой экономики, уверен президент Боливарианской Республики

ТАСС, 8 декабря. Достигнутое в Вене соглашение стран ОПЕК+ позволит стабилизировать цены на нефть. Такое мнение выразил в пятницу в своем Twitter президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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"Венское соглашение, которое сократит добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки и поддерживает альянс между членами ОПЕК и странами, не входящими в ОПЕК, является достижением. Оно позволяет нам стабилизировать цены на нефть на благо нашей и мировой экономики", - написал Мадуро.

Заседание ОПЕК+ 7 декабря завершилось договоренностью о сокращении добычи нефти участниками соглашения на 1,2 млн баррелей в сутки. Была подписана новая, бессрочная хартия, которая закрепит сотрудничество с 1 января 2019 года.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэла
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