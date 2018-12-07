Репутация ОПЕК+ спасена. В Вене договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки

ВЕНА, 8 декабря. /ТАСС/. Переговоры членов ОПЕК и других стран-экспортеров нефти завершились в пятницу договоренностью снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки в первой половине 2019 года. Три дня напряженных консультаций грозили обернуться срывом сделки. Однако после того как к переговорам присоединилась Россия, их результаты удовлетворили всех - даже тех, кто договариваться не хотел.

Декабрьская встреча стран-экспортеров нефти не задалась еще в ноябре. На предварительной встрече в Абу-Даби мониторинговый комитет ОПЕК+ обсуждал вопрос остановки быстрого роста добычи и перехода к ее сокращению. Идею выдвинула Саудовская Аравия, которая меньше чем за полгода добавила на рынок 1,1 млн баррелей в сутки, пытаясь заместить выбывающее из-за санкций иранское горючее. Однако в одиночку сокращать добычу королевство не станет, предупреждал саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех и призывал Россию - своего ближайшего союзника на рынке нефти - сбалансировать ситуацию совместными усилиями.

Россия также наращивала добычу с июня и увеличила ее на 0,4 млн баррелей в сутки. Но глава Минэнерго Александр Новак отвечать на предложение аль-Фалеха не спешил и призывал внимательнее изучить ситуацию с иранским экспортом и макропрогнозы на 2019 год.

Снова подумать о сокращении добычи Эр-Рияд призвал Москву после 5 ноября, когда США ввели против Ирана более мягкие, чем ожидалось, санкции. Как оказалось, крупнейшие покупатели его нефти - Китай и Индия - смогут продолжить закупать горючее еще в течение полугода. Кроме того, сами Соединенные Штаты переживают вторую сланцевую революцию на фоне высоких цен на нефть и планируют уже весной 2019 года установить новый рекорд по добыче, преодолев отметку 12 млн баррелей в сутки.

Все это заставило рынок усомниться в том, что санкции против Ирана приведут к дефициту, и, как следствие, котировки Brent, достигшие в октябре $86 за баррель, растеряли к концу ноября более 30%.

Миссия всех помирить

Но несмотря на это, к министерской конференции ОПЕК+ в Вене союзники подошли без согласованных позиций. Больше других интерес и беспокойство вызывала позиция России, которая официально готовность сокращать не озвучивала, но и не отвергала.