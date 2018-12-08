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XVIII съезд "Единой России"

Татарстан представил десять проектов на 5 трлн рублей в рамках "списка Белоусова"

Глава региона Рустам Минниханов отметил, что проекты связаны с транспортной инфраструктурой и развитием нефтегазохимического комплекса

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 10 крупных проектов с объемом финансированием около 5 трлн рублей представил Татарстан в рамках так называемого списка Белоусова. Об этом ТАСС в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия" сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

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"У нас проектов много, где-то на 5 трлн [рублей] у нас проектов, в основном это связано с транспортной инфраструктурой и развитием нефтегазохимического комплекса. Там порядка десяти больших проектов", - сказал он.

Глава региона отметил, что все проекты "проработанные, хорошие и с высоким экономическим эффектом". По его мнению, у представленных проектов есть большие шансы на одобрение.

Ранее сообщалось о том, что четыре региона представили перечень инвестпроектов в рамках инициативы помощника президента России Андрея Белоусова. Среди них Татарстан, Нижний Новгород, Пермь и Калининград.

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Минниханов, Рустам НургалиевичРоссияБелоусов, Андрей РэмовичТатарстанXVIII съезд "Единой России"
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