Татарстан представил десять проектов на 5 трлн рублей в рамках "списка Белоусова"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Порядка 10 крупных проектов с объемом финансированием около 5 трлн рублей представил Татарстан в рамках так называемого списка Белоусова. Об этом ТАСС в кулуарах XVIII съезда партии "Единая Россия" сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"У нас проектов много, где-то на 5 трлн [рублей] у нас проектов, в основном это связано с транспортной инфраструктурой и развитием нефтегазохимического комплекса. Там порядка десяти больших проектов", - сказал он.

Глава региона отметил, что все проекты "проработанные, хорошие и с высоким экономическим эффектом". По его мнению, у представленных проектов есть большие шансы на одобрение.

Ранее сообщалось о том, что четыре региона представили перечень инвестпроектов в рамках инициативы помощника президента России Андрея Белоусова. Среди них Татарстан, Нижний Новгород, Пермь и Калининград.