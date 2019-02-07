Гуайдо заявил, что правительство Мадуро не способно защитить инвестиции России в Венесуэле

"Режим Мадуро не сдержал своих обязательств перед Россией, продемонстрировав, что не способен защитить ее инвестиции в Венесуэле", - отметил политик в четверг в интервью уругвайской газете El Pais .

КАРАКАС, 7 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что правительство президента Николаса Мадуро не способно защитить российские инвестиции в Венесуэле.

Мадуро против Гуайдо. Что происходит в Венесуэле?

Гуайдо выразил надежду, что Москва изменит позицию в отношении урегулирования внутриполитического кризиса в Венесуэле. "Российское правительство прагматично, и мы надеемся, что возобладает здравый смысл", - заметил лидер оппозиции.

Гуайдо выступил с утверждением, что оппозиция "получила позитивные сигналы от российского правительства за последние дни", несмотря на "активную военную и дипломатическую поддержку, оказываемую Москвой президенту Мадуро".

Между тем пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил в четверг, что Кремль придерживается прежней позиции относительно поддержки Мадуро. "Нет, позиция Кремля никак не изменилась", - указал он, комментируя распространенную в среду агентством Bloomberg информацию о том, что Москва якобы стала сомневаться в необходимости оказания дальнейшего содействия президенту Венесуэлы.

Ранее Песков подчеркивал, что "любое решение внутриполитического кризиса Венесуэлы возможно только самими венесуэльцами". По его словам, в Кремле считают попытки легитимизировать узурпацию власти в Венесуэле, которые предпринимают другие страны, вмешательством во внутренние дела этого государства.