Франция продолжит обсуждение с ФРГ поправок к затрагивающей "Северный поток" директиве ЕС

ПАРИЖ, 7 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Франции подтвердило намерение страны поддержать изменение Газовой директивы ЕС, что может затронуть проект "Северный поток - 2". Однако, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, пресс-служба министерства подчеркнула, что конкретные изменения все еще обсуждаются с международными партнерами, в том числе с ФРГ.

"Франция рассчитывает поддержать принятие подобной директивы. Работы по изменениям, которые могут быть внесены в текст, продолжаются с нашими партнерами, в частности с Германией", - заявили в МИД.

"Пересмотр Газовой директивы имеет целью применить положения третьего энергопакета ко всем газопроводам третьих стран, заходящим на европейскую территорию. Пересмотренная директива затронет "Северный поток - 2", - уточнила пресс-служба.

Ранее газета Suddeutsche Zeitung сообщила о том, что Франция намерена поддержать поправки к Газовой директиве ЕС, предусматривающей распространение ключевых принципов регулирования европейского рынка газа на трубопроводы за пределами сообщества, тем самым, по сути, выступив против реализации проекта "Северный поток - 2". Голосование по поправкам, которые предполагают предоставление больших полномочий Еврокомиссии в вопросе регулирования поставок газа в ЕС, состоится в пятницу. До сих пор Франция открыто не заявляла о своей позиции.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск ожидается до конца 2019 года. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры "Газпрома" - Wintershall, Uniper, OMV, Engie и Royal Dutch Shell - профинансируют 50% от общей стоимости проекта, то есть по €950 млн.