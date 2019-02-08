Комитет Сената США намерен рассмотреть резолюцию против "Северного потока - 2"

ТАСС, 8 февраля. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса на своем следующем заседании рассмотрит резолюцию с призывом к президенту Дональду Трампу ввести санкции против проекта строительства трубопровода "Северный поток - 2", чтобы добиться его отмены. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте верхней палаты Конгресса.

В документе также содержится призыв к администрации США "дать решительный отпор российской агрессии на Черном море" и оказать помощь Украине для укрепления ее оборонного потенциала. В случае одобрения резолюция будет носить сугубо декларативный характер, а ее положения не будут обязательными для выполнения. Дата проведения следующего заседания сенатского комитета, на котором документ будет рассмотрен, пока не сообщается.

Соавторами резолюции являются сенаторы Рон Джонсон (республиканец, от штата Висконсин), Дик Дурбин (демократ, от штата Иллинойс), Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси), Джим Риш (республиканец, от штата Айдахо), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир).

"Соединенные Штаты и наши союзники в Европе должны дать сильный и решительный ответ на российские провокации, - говорится в заявлении соавторов инициативы. - Мы как соавторы этой резолюции выражаем готовность к совместной работе с администрацией и нашими союзниками и партнерами для увеличения оборонных возможностей Украины, обеспечения свободы судоходства в Черном море, а также для формирования политики, направленной на предотвращение дальнейших актов агрессии со стороны Российской Федерации. Такие проекты, как газопровод "Северный поток - 2", представляют угрозу для европейской энергетической безопасности, и мы согласны с Европейским парламентом, что он [проект газопровода] должен быть отменен".

Палата представителей Конгресса в декабре 2018 года приняла похожую резолюцию, в которой призвала страны Евросоюза отказаться от строительства газопровода, а также выступила за введение санкций против этого проекта.

Проект "Северный поток - 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года.