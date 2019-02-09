Посол РФ: тема взаиморасчетов в национальных валютах стоит на повестке дня с Таиландом

БАНГКОК, 9 февраля. /ТАСС/. Переход на взаиморасчеты в национальных валютах является важным направлением, которое стоит на повестке дня отношений России и Таиланда. Об этом посол РФ в Бангкоке Евгений Томихин сообщил российским журналистам в преддверии Дня дипломатического работника.

По его словам, "взаиморасчеты в национальных валютах - это важное направление". "Не только Россия, но и многие другие страны обсуждают эту тему", - констатировал дипломат. "Мы ведем такие переговоры с целым рядом стран, прежде всего с теми, с кем у нас большой товарооборот", - добавил Томихин.

"Есть и другие партнеры в разных частях света, но, наверное, не всегда и не все определяется объемом товарооборота, поскольку могут быть выработаны оптимальные и приемлемые схемы для обеих сторон, но при этом может быть масштаб торговли не будет большим. Но эти схемы будут удобны для дальнейшего наращивания делового сотрудничества. Эта тема у нас на повестке дня с Таиландом", - подчеркнул посол. "У нас есть отдельная рабочая группа, которая занимается межбанковским сотрудничеством, я думаю, что в текущем году должно состояться очередное заседание и считаю, что тема взаиморасчетов в национальных валютах будет одной из основных", - рассказал он.

Карты "Мир"

Одной из актуальных тем для россиян, приезжающих в Таиланд, Томихин назвал использование банковских карт национальных платежных систем. "Имеется в виду карты тех систем, которые используются по всему миру. Для России это карты "Мир". Если мы возьмем те же китайские карты, платежной системы UnionPay, то сегодня большинство стран в мире принимают их, почему бы не ускорить процесс обсуждения с нашими зарубежными партнерами возможности использования платежной системы "Мир", - считает дипломат.

Поводом для создания национальной платежной системы в России стало решение Visa и Mastercard в марте 2014 года остановить обслуживание платежных операций клиентов банка "Россия", СМП-банка и их "дочек" из-за санкций США. В декабре 2014 года Visa и Mastercard прекратили обслуживание банковских карт в Крыму и Севастополе (их работа на полуострове возобновилась в апреле 2015 года). Тогда в России заявили о необходимости создать российскую систему, способную обеспечивать бесперебойные внутренние расчеты. В июле 2014 года была создана Национальная система платежных карт, ставшая оператором платежной системы "Мир".

Отношения с Таиландом

Посол рассказал, что работа с королевством по направлению военно-технического сотрудничества продолжит развиваться. "Таиланд в числе достаточно перспективных наших партнеров именно в плане развития военно-технического сотрудничества, - напомнил он. - У них есть свои планы и программы по модернизации, перевооружению, почему бы и нам не поучаствовать в тендерах на поставку различного рода оборудования". "[Будем] стараться работать с таиландскими партнерами в плане поиска возможностей для расширения такого рода сотрудничества", - добавил Томихин.

"Нынешний год достаточно важный для Таиланда и для наших отношений с этой страной, предстоят выборы, состоится коронация, будет сформировано правительство по завершению выборов, - сказал он. - Тем не менее, международные отношения не прекращаются". "Таиланд достаточно активно ведет внешнюю политику, в том числе и на российском направлении", - считает дипломат.

"Я думаю, что взаимодействие с коллегами из МИД Таиланда выстроено очень эффективно, сложились добрые отношения, хорошее сотрудничество, но будем стараться дальше продвигать кооперацию на всех направлениях, - отметил Томихин. - Мы приветствуем более широкое подключение Таиланда, как и всех остальных асеановских партнеров, к взаимодействию на Дальнем Востоке, в Сибири".

27 декабря 2018 года в Бангкоке состоялось седьмое заседание российско-таиландской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству. Глава таиландского МИД Дон Праматвинай по итогам встречи с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил, что Таиланд и Россия достигли значительного прогресса в отдельных областях сотрудничества, в частности, обсуждалась возможность использования российского рубля и таиландского бата в бизнес-транзакциях. Вместе с тем он приветствовал российские инвестиции в "Восточный экономический коридор", авиационно-космический комплекс и робототехнику, а также транспортную структуру. Глава МИД подчеркнул, что Бангкок видит большой потенциал в таиландских инвестициях в Дальний Восток России.