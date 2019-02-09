Минкоммерции КНР подтвердило проведение торговых переговоров с США в Пекине 14-15 февраля

ПЕКИН, 9 февраля. /ТАСС/. Министерство коммерции КНР подтвердило информацию о проведении 14-15 февраля в Пекине нового раунда переговоров между США и Китаем по торговому соглашению. Об этом говорится в опубликованном в субботу вечером сообщении ведомства.

"Член Политбюро ЦК Компартии Китая, вице-премьер Госсовета КНР, ключевой координатор экономического диалога между Китаем и США Лю Хэ 14-15 февраля проведет в Пекине новый раунд китайско-американских торгово-экономических консультаций на высоком уровне с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и министром финансов США Стивеном Мнучином", - указывается в заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, делегация американского правительства прибудет в китайскую столицу 11 февраля.

В начале декабря президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если к этому времени сделки достичь не удастся, то пошлины будут повышены.