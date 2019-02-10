{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава минэкономики ФРГ заявил об идеологической мотивации критики "Северного потока - 2"

Петер Альтмайер также отметил, что проект газопровода важен для энергобезопасности Германии

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Проект газопровода "Северный поток - 2" важен для энергобезопасности Германии, Россия всегда выполняла обязательства по транспортировке энергоносителей за рубеж. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag.

На эту тему
Поправки к Газовой директиве ЕС. Что ждет "Северный поток - 2"

"В последнее время было много идеологически мотивированной критики в адрес этого столь важного для нашего энергообеспечения проекта", - сказал он.

"Каждая страна может свободно поддерживать экономические и торговые отношения так, как считает нужным. "Северный поток - 2" является частным проектом, для реализации которого многие страны уже выдали соглашения", - отметил Альтмайер. Одновременно с этим министр напомнил о том, что нужно сохранить в будущем транзит газа через Украину.

"Мы никогда не давали себя шантажировать, не будет этого и в будущем. Я напомнил в Вашингтоне о том, что Германия за 40 лет, что покупает газ из России, имела исключительно положительный опыт. Даже когда распадался Советский Союз, страна придерживалась своих обязательств.

 

Теги
УкраинаГерманияРоссия
Brexit
Welt: жесткий Brexit поставит под угрозу 100 тыс. рабочих мест в Германии
По данным газеты, при таком сценарии на 25% сократится экспорт из ЕС в Великобританию
Читать полностью