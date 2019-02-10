Глава минэкономики ФРГ заявил об идеологической мотивации критики "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 10 февраля. /ТАСС/. Проект газопровода "Северный поток - 2" важен для энергобезопасности Германии, Россия всегда выполняла обязательства по транспортировке энергоносителей за рубеж. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер в интервью газете Welt am Sonntag .

"В последнее время было много идеологически мотивированной критики в адрес этого столь важного для нашего энергообеспечения проекта", - сказал он.

"Каждая страна может свободно поддерживать экономические и торговые отношения так, как считает нужным. "Северный поток - 2" является частным проектом, для реализации которого многие страны уже выдали соглашения", - отметил Альтмайер. Одновременно с этим министр напомнил о том, что нужно сохранить в будущем транзит газа через Украину.

"Мы никогда не давали себя шантажировать, не будет этого и в будущем. Я напомнил в Вашингтоне о том, что Германия за 40 лет, что покупает газ из России, имела исключительно положительный опыт. Даже когда распадался Советский Союз, страна придерживалась своих обязательств.