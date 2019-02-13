Рубль подешевел к доллару и евро на новостях о подготовке новых антироссийских санкций

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Курсы доллара и евро выросли на торгах Московской биржи в среду вечером после публикации агентства Reuters о подготовленном сенаторами США законопроекте, который предусматривает новые санкции в отношении России.

Так, по состоянию на 20:35 мск курс доллара к рублю вырос на 0,78% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 66,40 рубля, курс евро - на 0,26%, до 74,84 рубля. При этом в пике курс доллара поднимался до 66,54 рубля, а курс евро - до 74,95 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации Reuters, группа американских сенаторов от Демократической и Республиканской партий намерена предложить законопроект, предусматривающий введение новых экономических санкций в отношении России в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в американские выборы и кризисом на Украине. Если проект закона будет принят Конгрессом и одобрен президентом Трампом, он будет включать новые ограничительные меры в отношении российского банковского и энергетического сектора, а также госдолга РФ.