СМИ: Китай и США приступили к очередному раунду консультаций по торговле

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Член Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин приступили в Пекине в четверг к очередному раунду консультаций по устранению китайско-американских торгово-экономических противоречий. Об этом сообщило агентство "Синьхуа" .

По его данным, утром состоялась официальная церемония, посвященная началу очередного этапа двусторонних заранее запланированных переговоров, который будет длиться два дня: 14 и 15 февраля.

Делегация американского правительства прибыла в Пекин 11 февраля во главе с представителем США на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером и Стивеном Мнучином, по словам которого торгово-экономический диалог между Соединенными Штатами и Китаем "продвигается успешно".

В начале декабря 2018 года президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Глава Белого дома заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на общую сумму $200 млрд, как он ранее планировал. Срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта.

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