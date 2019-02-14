В Нацассамблее Венесуэлы заявили, что для вывода страны из кризиса потребуется $20 млрд

КАРАКАС, 14 февраля. /ТАСС/. Реализация плана венесуэльской оппозиции по выводу страны из тяжелой экономической ситуации потребует не менее $20 млрд за первые три года. Об этом заявил в опубликованном в среду вечером интервью газете El Nacional депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Хосе Герра. Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства президента Николаса Мадуро.

"В настоящее время трудно сказать наверняка, но как минимум для того, чтобы оживить экономику, выплатить долги и улучшить положение с импортом, в первые три года потребуется $20 млрд", - сказал Герра. По его словам, для получения средств Венесуэле придется обратиться в международные финансовые организации, такие как Международный валютный фонд, Межамериканский банк развития, а также к союзным государствам.

Южноамериканская страна на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. В 2018 году, согласно данным парламентского комитета по финансам, инфляция составила 1,7 млн процентов. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции, из Венесуэлы уехали уже более 3 млн человек. Правительство в то же время не признает существования гуманитарного кризиса.