Волин заявил, что новые ретейлеры готовы обеспечить россиян недорогими телеприставками

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин рассказал о присоединении новых участников к меморандуму об обеспечении россиян телеприставками по цене до 1 тыс. рублей.

Об этом он сказал в четверг журналистам на пресс-коференции в Москве.

Ранее Минкомсвязь, Минпромторг, "Почта России" и крупные ретейлеры - группа "М.Видео-Эльдорадо" и DNS - договорились об обеспечении россиян приставками для приема цифрового телевидения, в том числе по цене до 1 тыс. руб.

"Во всех регионах работали наши рабочие группы, я сам за три дня проехал Курскую, Рязанскую и Ярославскую области. Во всех отделениях "Почты России", во всех магазинах этих сетей, приставки по 990 рублей присутствуют. Более того, к меморандуму присоединяются и другие участники, в частности, присоединился "Сетевик" - тоже достаточно большая авторитетная сеть, присоединяются и местные торговые сети, местные отдельные торговые точки", - сказал Волин.

О мошенниках

Волин отметил, что в регионах фиксировались случаи мошенничества при переходе на "цифру". В частности, телезрителям предлагалось оборудование по завышенным ценам, перезаключение договоров на услуги кабельных операторов под предлогом того, что позднее цифровое ТВ станет платным.

"Мы ведем мониторинг за любыми проявлениями мошенничества, мы находимся в очень тесном контакте со всеми местными властями и администрациями", - сказал он.

Волин также подчеркнул, что 20 каналов цифрового телевидения бесплатны и останутся бесплатными.

О переходе на "цифру"

Переход на цифровое телевещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Первый этап начался 11 февраля в семи регионах России. Это Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская и Ярославская области, а также Чечня.

Как заявил в четверг Алексей Волин, первые итоги перехода на цифровое ТВ в семи регионах "абсолютно удовлетворительные", и ажиотажного спроса на приставки для приема сигнала не наблюдается.