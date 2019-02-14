Власти и предприниматели Кубани договорились развивать деловую среду в регионе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Парламентарии Краснодарского края и ассоциация "Объединения работодателей" вместе будут заниматься улучшением деловой среды в крае. Документ о сотрудничестве подписали спикер ЗСК Юрий Бурлачко и председатель ассоциации Виктор Бударин на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Это соглашение - еще один шаг на пути развития диалога между бизнесом и властью. Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы мнение руководителей кубанских предприятий и организаций максимально учитывалось при работе над законодательной базой", - сказал спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Стороны будут взаимодействовать в рамках формирования государственной политики, призванной обеспечить повышение конкурентоспособности и развитие предпринимательства на территории Краснодарского края. Соглашение также позволит усовершенствовать законодательство, сформировать прозрачные процедуры госрегулирования в различных отраслях экономики.

Краевой парламент планирует привлекать членов ассоциации к работе в экспертно-консультативных советах при комитетах ЗСК, вести обмен опытом", - резюмировал спикер ЗСК.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.