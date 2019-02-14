Медведев: Россия не боится западных санкций, хотя они могут затруднить развитие страны

"Санкций мы, конечно, не боимся. Но и не должно быть и другого подхода, типа: "Это все ерунда!" Такой, знаете, шапкозакидательский подход. Я подчас это слышу, зачастую от государственных служащих", - заявил председатель правительства в интервью НТВ. По его мнению, "так нельзя реагировать".

Глава кабинета министров подчеркнул: "Эти санкции имеют значение для нашей экономики. Но они не навредят ей капитально, мы все равно продолжим идти своим путем". При этом он признал: "Но то, что это (антироссийские санкции) нам не помогает, а подчас затрудняет развитие, никакого сомнения нет".

По оценке Медведева, последняя волна антироссийских санкций - "это очередная шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит". "Я имею в виду борьбу с Россией. Ведь сейчас консолидация элит в Америке, особенно демократических элит, происходит на почве борьбы с президентом (США Дональдом) Трампом. А борьба с президентом Трампом ведется при помощи так называемой русской истории", - отметил российский премьер. На его взгляд, "это в значительной степени связано не с нашими отношениями с американцами, а именно со внутренними проблемами Соединенных Штатов".

Медведев уверен, что у США "реально очень много" проблем. "Это самая крупная экономика в мире. Но у нее 22 триллиона и не рублей, а долларов задолженности. Это же цифра, которую нужно обслуживать. Отсюда возникают протекционистские меры, борьба с другими экономиками и всякого рода санкции. Санкции в отношении ЕС, санкции в отношении России, санкции в отношении Ирана, санкции в отношении Китая. Таким образом они видят свое будущее", - пояснил он. "Поэтому к этим санкциям нужно относиться внимательно, нужно быть к ним готовыми. А мы регулярно обсуждаем, каким образом противодействовать такого рода санкциям, но уж точно их не нужно бояться, потому что наша экономика безусловно выдержит любое давление, в том числе и такое", - заключил глава кабмина РФ.