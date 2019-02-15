Мадуро: Венесуэла из-за санкций США будет наращивать поставки нефти в страны Азии

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Каракас в свете американских санкций намерен наращивать объемы поставок нефти в азиатские государства. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг в интервью агентству Associated Press .

Мадуро отметил, что в первую очередь Венесуэла заинтересована в рынке Индии. "Мы в течение многих лет прокладывали путь в Азию", - подчеркнул он. "Это успешный путь, с каждым годом они приобретают все большие объемы нефти", - добавил он.

Президент Венесуэлы, как говорится в материале, также отметил поддержку Каракаса со стороны России и Китая. Мадуро выразил убежденность в том, что из-за наличия связей между его страной и Россией текущий кризис в Венесуэле может перерасти в противостояние в геополитической сфере между Вашингтоном и Москвой.

Мадуро подчеркнул, что не намерен уступать власть в стране. "Я не боюсь", - сказал он. "Я лишь беспокоюсь о судьбе отечества и нашего народа, наших мальчиков и девочек, это дает мне энергию", - добавил президент.