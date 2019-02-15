В Huawei считают, что США проводят против них геополитическую кампанию

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Вашингтон развязал против Huawei геополитическую кампанию, требуя от других стран отказаться от использования ее продукции. Соответствующее мнение вице-президента компании Сюй Чжицзюня приводит в пятницу газета ChinaDaily .

Выступая на встрече с китайскими журналистами в Шэньчжэне, вице-президент отметил, что Соединенные Штаты "проводят скоординированную, тактическую геополитическую кампанию" против Huawei. Он, в частности, отметил, что нынешняя дискуссия вокруг системы связи 5G приобрела политическое звучание, и задался вопросом, действительно ли США озабочены так называемой защитой личного пространства иностранных граждан или у них есть "совсем другие мотивы". "Некоторые считают, что когда эти страны начинают использовать оборудование Huawei, для ведомств США затрудняется доступ к сбору сведений об этих странах", - цитирует издание слова Сюй Чжицзюня.

Государственный секретаря США Майкл Помпео в ходе завершившегося визита в Центральную и Восточную Европу утверждал, что "использование китайских технологий увеличивает риски" и настоятельно советовал отказаться от закупок оборудования Huawei.

Huawei оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, используемого в разных странах мира. На волне этих обвинений в Канаде по запросу США 1 декабря прошлого года была задержана финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу, которую в Вашингтоне подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.