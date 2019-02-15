Росатом поможет модернизировать систему водоснабжения Сарова

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Нижегородская области и госкорпорация "Росатом" подписали соглашение по модернизации системы водоснабжения и водоотведения в Сарове Нижегородской области. Об этом передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Росатом намерен реализовать пилотную концессию в рамках соглашения. Для реализации проекта планируется привлечь средства государственной поддержки в рамках госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

"Соглашение также предусматривает цифровизацию производственных процессов в рамках проекта "Умный водоканал". Использование современных технологий, технологий "Умного города" позволит уменьшить число аварий на сетях, улучшить качество воды", - сказал на церемонии подписания губернатор региона Глеб Никитин.

Саров - один из 20 российских городов, которые вошли в число пилотных по реализации проекта "Умный город". Регион рассчитывает, я о программное обеспечение "Цифровой водоканал" в дальнейшем можно будет тиражировать и в других городах области.

В рамках подписанного соглашения также предполагается реализация Росатомом концессионного соглашения с объектом концессии "Центр обработки данных" и программное обеспечение "Цифровой водоканал", с возможностью дальнейшего тиражирования в муниципалитетах Нижегородской области.