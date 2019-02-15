Один из субподрядчиков петербургского "Метростроя" и ФНС договорились о мировом соглашении

Ранее межрайонные инспекции ФНС города подавали иски о банкротстве к пяти субподрядным организациям "Метростроя". В январе ФНС подала иск с требованием признать несостоятельность головной структуры по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге - "Метрострой", сумма долга по налогам которой составила 812 млн рублей. Однако предприятие рассчитывает утвердить мировое соглашение с ФНС 19 февраля на заседании суда.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Субподрядная организация петербургской компании "Метрострой" - "Управление-15 Метрострой", занимающаяся строительством станции метро "Театральная" Лахтинско-Правобережной (четвертой) линии, договорилась с Федеральной налоговой службой (ФНС) о мировом соглашении, которое они намерены заключить 27 февраля. Об этом говорится в определении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, куда ФНС подавала иск о банкротстве предприятия.

"Судебное заседание по рассмотрению дела о признании ЗАО "Управление-15 Метрострой" несостоятельным (банкротом) отложено на 27.02.2019 в 12:40 мск для мирного урегулирования спора", - говорится в определении суда. Согласно материалам дела, ФНС требовала признать организацию банкротом в октябре прошлого года. Ведомство также предъявило исковые требования к компании в 74,9 млн рублей.

Строительно-монтажное "Управление-15 Метрострой" построило станцию "Комендантский проспект" петербургской подземки, а также работало при строительстве станций "Спасская" и "Международная". Организация проводила работы при строительстве очистных сооружений в городе Пушкине и на других объектах.

Ранее в отношении "Управления-15 Метрострой" была введена процедура банкротства - наблюдение, ФНС также подала иск о банкротстве с требованием взыскать долг по налогам в более чем 1 млрд рублей к "Строительно-монтажному управлению № 11 Метрострой". К "Управлению-9 Метростроя" ведомство предъявило требования на сумму 98,6 млн рублей, еще один иск от ФНС был в отношении "Строительно-монтажного управления 27 Метрострой" с требованием налоговой службы в 3,2 млн рублей и к "Управлению-15 Метрострой" - в 74,9 млн рублей.

Ситуация с "Метростроем"

Ситуация со строительством метро в Санкт-Петербурге вызвала широкий общественный резонанс после того, как в декабре 2018 года 30 строителей станции "Театральная" из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку. Она прекратилась в тот же день после переговоров работников с властями. Как сообщили ранее ТАСС в пресс-службе городской госинспекции труда долг за декабрь перед 601 сотрудником "Управления-15 Метрострой" составляет 35,7 млн рублей.

На прошлой неделе строители метро также объявляли забастовку, однако вскоре завершили ее, так как им обещали погасить задолженность по заработной плате до 11 февраля. В указанный день в "Метрострое" сообщили, что долг за декабрь погашен перед 60% строителей, однако часть из них вышла на пикет к Смольному с требованием погасить задолженность.

Власти Петербурга также намеревались расторгнуть четыре крупных контракта с "Метростроем" на работы по строительству метро из-за срывов сроков сдачи новых станций. Компания с решением не согласилась и подала в суд. После решения властей к компании стали поступать многочисленные иски от частных фирм с требованием взыскать с нее деньги.

Затем власти города объявили об отмене решения о расторжении в случае, если компании удастся в короткие сроки решить финансовые проблемы, а также заключить мировое соглашение с ФНС, которая потребовала признать ее банкротом. 12 февраля в компании сообщили, что она намерена это сделать до 19 февраля. Представитель ФНС на очередном заседании суда по делу о банкротстве сообщил, что ведомство не имеет ничего против мирового соглашения.