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Дилеры ожидают увеличения объема поставок Aurus в 2019 году

Операционный директор сегмента люкс "Авилона" Вагиф Бикулов заявил, что пока дилерами принимаются только предварительные заказы
Автомобиль Aurus Senat Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Автомобиль Aurus Senat
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Дилерская группа "Авилон", начавшая сегодня принимать предварительные заказы на люксовый российский автомобиль Aurus, рассчитывает на увеличение поставок машин в 2019 году. Об этом ТАСС рассказал операционный директор сегмента люкс "Авилона" Вагиф Бикулов.

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"Автомобили уже поставляются правительству, производство работает, возможно, объемы поставок будут увеличены в 2019 году", - отметил Бикулов.

Он добавил, что в настоящее время автомобили для тест-драйва не предоставляются, но планируется международный тест-драйв для потенциальных клиентов во второй половине 2019 года.

По словам Бикулова, пока дилерами принимаются только предварительные заказы. "После объявления цен предварительные заказы перейдут в статус стандартных заказов", - сказал он. "Предварительные заказы также дают возможность определить распределение пожеланий по количеству между бронированными и небронированными автомобилями", - добавил Бикулов. - В диалоге с нашими клиентами мы получаем информацию о том, какие спецификации в деталях хотят иметь наши клиенты". При этом гарантию на авто будет традиционной для автопроизводителей - три года или 100 тыс. км пробега.

Как говорил ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров, Aurus на сегодняшний день на 15% дешевле, чем у прямых конкурентов Bentley, Rolls-Royce и Mercedes, и цены на них могут еще снизиться.

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