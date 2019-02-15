В Белом доме сообщили о прогрессе в торговых переговорах США и Китая в Пекине

ВАШИНГТОН, 15 февраля. /ТАСС/. Торговые переговоры США и Китая, прошедшие на этой неделе в Пекине, достигли прогресса, они продолжатся на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

"Обстоятельные и интенсивные переговоры привели к прогрессу между двумя сторонами. Однако предстоит сделать еще многое", - отметила она, добавив, что Вашингтон и Пекин "согласились с тем, что любые обязательства будут включены в меморандум о взаимопонимании между двумя странами".

По словам Сандерс, США и Китай "продолжат работу по всем нерешенным вопросам до 1 марта 2019 года" - срок, в течение которого они обязались заключить торговые договоренности. В ином случае, американский лидер Дональд Трамп пообещал повысить пошлины на китайскую продукцию.

Пресс-секретарь пояснила, что "во время переговоров американская делегация сосредоточила свое внимание на таких структурных вопросах" как права интеллектуальной собственности, "принудительная передача" технологий, правонарушения в киберпространстве, сельское хозяйство, не относящиеся к пошлинам торговые барьеры, а также валютно-финансовые проблемы. Обе стороны также обсудили вопросы приобретения Китаем американской продукции с целью сократить "крупный и сохраняющийся торговый дефицит Соединенных Штатов с Китаем".

"На следующей неделе в Вашингтоне продолжатся дискуссии на уровне министров и заместителей министров. Соединенные Штаты с нетерпением ждут этих переговоров и надеются, что будет достигнут дальнейший прогресс", - заключила Сандерс.

Ранее представители Китая и Соединенных Штатов завершили очередной раунд двухдневных консультаций по вопросам торговли, которые прошли в Пекине 14-15 февраля. От китайской стороны участие в переговорах принял член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, от американской - министр финансов Стивен Мнучин и представитель Соединенных Штатов на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.