Долг Дагестана за газ при арестованном директоре газовой компании вырос на 8 млрд рублей

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Задолженность Дагестана за газ при арестованном по подозрению в мошенничестве генеральном директоре "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимире Анастасове выросла на 8 млрд рублей - по 4 млрд за год. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Дагестана Владимир Васильев во время работы Российского инвестиционного форума в Сочи.

В 2017 году Владимир Анастасов решением совета директоров был избран генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

"За время Анастасова, которого сейчас привлекли, арестовали и его зама, у нас увеличились разбаланс и долг на 8 млрд - по 4 млрд в год просто вырастал долг [республики]", - сказал Васильев.

Ранее источник ТАСС сообщал, что задержан гендиректор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов. Позднее компания "Газпром межрегионгаз", чьей дочерней структурой является махачкалинское предприятие, подтвердила его задержание. Как сообщалось, 17 декабря 2018 года Кировский районный суд Махачкалы заключил под стражу на 10 суток Анастасова, подозреваемого в мошенничестве.

Ранее в пятницу ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики сообщал, что задержан заместитель гендиректора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов, обыски проводились по местам его жительства и работы, а также у начальника отдела метрологии. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), сказал собеседник агентства, отметив, что "это продолжение дела Арашуковых".

Ситуация в Дагестане

30 ноября президент РФ Владимир Путин поручил принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане. 3 декабря Генпрокуратура РФ начала проверку по фактам безучетного потребления энергоресурсов, незаконных врезок, бесхозных объектов инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Дагестана.

Как ранее сообщал начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Ражидин Эфендиев, по состоянию на 1 января 2019 года общая задолженность за поставленный газ в республику составляла более 12 млрд рублей, за электроэнергию - более 28 млрд рублей.

О форуме

Российский инвестиционный форум проходил 14-15 февраля. Главная тема - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.