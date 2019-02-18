"Еврохим" к 2020-2021 годам выведет "ВолгаКалий" на полную мощность

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. "Еврохим" планирует к 2020-2021 годам вывести на 100-процентную мощность горно-обогатительный комбинат "ВолгаКалий" в Котельниково Волгоградской области, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор "Еврохима" Игорь Нечаев на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

"В Волгограде сейчас ведется наладка, монтаж оборудования, проходка под землей, дооборудование стволов. В отличие от Усольского ГОКа, где глубина стволов 500 метров, в Котельниково стволы расположены достаточно глубоко - почти на 1 км под землей. "ВолгаКалий" выйдет на полную загрузку либо в следующем году, либо через год. Все будет зависеть от того, как будет запускаться оборудование и как будет обогащаться сама руда", - сказал он.