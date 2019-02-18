Гендиректор "ЕвроХима": в 2019 году компания выведет Усольский ГОК на проектную мощность

Объем инвестиций компаний Андрея Мельниченко — "ЕвроХима", СУЭКа и Сибирской генерирующей компании за последние десять лет оказались рекордными для российского не нефтегазового сектора и составили более $17 млрд. В частности, "ЕвроХим" за десять лет инвестировал 409 млрд рублей в строительство своих основных проектов — горных обогатительных комбинатов в Котельниково Волгоградской области и в Усолье Пермского края, а также завода по производству аммиака в Кингисеппе Ленинградской области. В настоящий момент компания прошла пик инвестиционной программы и приступила к разработке обновленной стратегии развития на период после 2022 года. О том, как реализуются крупнейшие проекты компании, чего она ожидает от выхода на калийный рынок минеральных удобрений и какие страны считает наиболее перспективными для сбыта продукции, в интервью корреспонденту ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал генеральный директор "ЕвроХима" Игорь Нечаев. — Игорь Евгеньевич, давайте начнем в целом с основных якорных проектов "ЕвроХима": горно-обогатительных комбинатов в Усолье Пермского края, Котельниково Волгоградской области, завода по производству аммиака в Кингисеппе Ленинградской области. На какой стадии реализации каждый из них, сколько средств в них инвестировано?

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— Если говорить о проектах "ЕвроХима", это, прежде всего, проекты, связанные с реконструкцией действующих производств, а также три крупных инвестиционных проекта, в каждый из которых вложено более $1 млрд — это проект в Кингисеппе по строительству нового аммиачного производства с самой крупной единичной мощностью в России, и два калийных проекта: в Волгоградской области — в Котельниково и в Пермском крае — в Березниках. Мы первые в отрасли после распада Советского Союза строим калийные шахты и горно-обогатительные комбинаты. И если кингисеппский проект мы реализовывали на территории, прилегающей к нашему заводу "Фосфорит", то калийные, по сути, созданы в чистом поле, гринфилды, проекты "с нуля". Сейчас и Усольский ГОК и "ВолгаКалий" находятся на этапе пуско-наладки и завершения первой стадии реализации. В Волгограде на текущий момент мы инвестировали 117 млрд рублей, в Березниках — 115 млрд рублей. — Сколько средств в текущем году планируете инвестировать в эти проекты? — В текущем году мы не планируем больших вложений, потому что, в принципе, основной CAPEX уже проинвестирован. Сейчас нужно завершить режим пуско-наладки, монтаж оборудования, сделать проходку в шахтах, начать добывать калий и, соответственно, приступить к его обогащению. 2019 год для нас — этап пуско-наладки и выхода на проектную мощность Усольского ГОКа и 100-процентную загрузку аммиачного производства в Кингисеппе. По "ВолгаКалию" мы планируем выйти на 100% мощности в последующие годы — в 2020–2021 годы. — В прошлом году на Усольском ГОКе вы получили первый товарный калий. Планировалось, что первая продукция пойдет на собственные нужды "ЕвроХима", а в какой период вы планируете приступить к экспорту этого вида продукции? — В прошлом году мы произвели более 200 тысяч тонн калия, и весь этот объем полностью пошел, как пробная партия, нашим потребителям, чтобы получить обратную связь и испытать продукт. Мы отправили продукцию всем потребителям в Европе, в Китае и, соответственно, на переработку на наш "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае. В конце года, когда мы получили результаты этих испытаний, немного доработали технологию обогащения на Усольском ГОКе в Березниках. В текущем году мы уже более-менее планово занимаемся производством. Более того, мы запустили оборудование для грануляции калия, что позволяет транспортировать его более эффективно, без пыления, и открывает нам новые рынки. В этом году, по планам, мы должны произвести на Усольском ГОКе 1 млн тонн калия. — А когда планируете получить первый калий в Волгограде?

— В Волгограде сейчас ведется наладка, монтаж оборудования, проходка под землей, дооборудование стволов. В отличие от Усольского ГОКа, где глубина стволов 500 метров, в Котельниково стволы расположены достаточно глубоко, почти на один километр под землей. В Березниках уже в этом году — по плану где-то в третьем-четвертом квартале — мы выйдем на 100% мощности, а "ВолгаКалий" выйдет на полную загрузку либо в следующем году, либо через год. Все будет зависеть от того, как будет запускаться оборудование и как будет обогащаться сама руда. Потому что одно дело разведка, предположение, а другое дело — фактический продукт, с которым нужно работать, который нужно обогатить, получить товарную продукцию, которая нужна потребителям. Продукт с низким содержанием калия никому не нужен. — Из 1 млн тонн калия, которые вы планируете получить в этом году, на какие рынки вы планируете экспортировать продукцию? — За то время, когда реализовывались наши калийные проекты, а это достаточно длительные сроки — в Березниках десять лет мы строили, в Волгограде уже 13 лет — этого времени было достаточно, чтобы мы для своих стандартных удобрений — азотных и фосфорных — во всем мире создали сеть дистрибуции. У нас есть сеть в Европе, в Бразилии, в Северной Америке, в Китае. И эта сеть дистрибуции создавалась в том числе под будущие поставки калия. Сейчас они закупают его на свободном рынке, но в будущем это — готовые каналы для того, чтобы дистрибутировать наш собственный продукт. — То есть вы будете продавать хлоркалий только через собственную сеть, без привлечения сторонних трейдеров? — Да, будем стараться продавать только через собственную сеть плюс перерабатывать в сложные удобрения, такие как NPK. — Вы говорите о широких потенциальных рынках сбыта, но традиционно крупнейшими покупателями калия являются Индия и Китай. В этом году они предложили низкие цены, ниже $300 за тонну, и ваш основной конкурент на российском калийном рынке — "Уралкалий" — впервые отказался от крупных контрактов с этими странами. Если ценовая политика Индии и Китая не изменится, на какие рынки вы будете ориентироваться в первую очередь? "Уралкалий", к примеру, планирует переориентироваться на Африку. — Для нас ключевым рынком в данном случае является Латинская Америка, и в первую очередь Бразилия, где мы в 2016 году приобрели Fertilizantes Tocantins. Это фактически дистрибуторская сеть со своими складами, с блендинговыми установками, которые позволяют создавать различные смеси из различных видов удобрений — калия, карбамида, фосфорных удобрений. Мы достаточно много средств инвестировали в это производство, построили новые склады — именно в тех провинциях, где развит агросектор. Мы в прошлом году подписали большой десятилетний контракт с Китаем, с Heilongjiang Beidahuang Farms, крупнейшим потребителем калия. Это рамочный контракт, но он позволяет в его рамках заниматься производством и экспортом продукта. — Давайте остановимся подробнее на проекте в Кингисеппе. На какой объем загрузки мощностей уже вышел этот завод? — Буквально на днях мы вышли на 50% мощности по производству аммиака. К июню этого года мы будем готовы выйти на 100% загрузки и официально запустить завод. Это те плановые сроки, которые мы для себя заложили. — Сколько товарной продукции планируете произвести на этом заводе до конца года? — В этом году у нас по плану производство от 600 до 800 тыс. тонн продукции, полная мощность, напомню, — 1 млн тонн. Часть из нее пойдет на обеспечение самого завода "Фосфорит" в Кингисеппе, так как до этого момента аммиак туда был привозной. Часть пойдет на наш завод Lifosa в Литве, остальной аммиак будет направлен на наш завод в Антверпене, в Бельгии. То есть фактически мы закроем собственным аммиаком потребности наших заводов. В последующие годы, когда появится свободный объем, можно будет его экспортировать. — Также рассматриваете широкий круг рынков сбыта? — Конечно. Это глобальный рынок. Где купить, где продать, — это уже вопрос конъюнктуры. — Вы также реализуете проект в Казахстане, в частности, планируется создать химический комплекс на базе месторождений фосфоритового бассейна Каратау. На какой стадии реализации этот проект? — Первую стадию мы завершили. По сути, проект в Казахстане на первом этапе — это разработка месторождения фосфора. Там несколько карьеров с разным содержанием P2O5 (оксид фосфора — прим. ТАСС). Сейчас, на первом этапе, мы добываем руду, в минувшем году вышли на производительность 600 тыс. тонн. Часть продукции поставляется для дальнейшей переработки на наши заводы, в том числе на "Белореченские минудобрения" в Краснодарском крае и "Фосфорит" в Кингисеппе, часть реализуется потребителям на свободном рынке — в Узбекистан и близлежащие страны. Второй этап предполагает строительство химического комплекса по обогащению руды, мы рассматриваем новые возможности для того, чтобы получить ресурсную базу, в том числе новые лицензии, и приступить к строительству химического комплекса. — Каков суммарный объем инвестиций "ЕвроХима", запланированный на 2019 год? Будет ли он выше уровня 2018 года, или вы прошли пик инвестпрограммы?

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