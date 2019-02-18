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Представленный на IDEX лимузин Aurus останется в ОАЭ

Премьерный показ автомобилей этой марки состоится на автосалоне в Женеве в марте

АБУ-ДАБИ, 18 февраля. /ТАСС/. Российский лимузин Aurus, представленный на международной оборонной выставке IDEX-2019, останется в ОАЭ для опытной эксплуатации, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Этот автомобиль останется здесь для опытной эксплуатации", - сказал Мантуров.

На IDEX-2019 прошла официальная презентация лимузина Aurus, мировая премьера автомобилей марки Aurus состоится на автосалоне в Женеве в марте 2019 года.

IDEX - одна из наиболее представительных международных выставок вооружений, технологий безопасности, проводится под патронажем шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна - президента ОАЭ - при поддержке правительства и вооруженных сил страны.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссия
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