Казначейство с 1 января приступило к ведению бухучета Росимущества

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Федеральное казначейство с 1 января 2019 года начало переводить Росимущество на свой бухгалтерский учет. Об этом в интервью ТАСС рассказал руководитель казначейства Роман Артюхин во время Российского инвестиционного форума.

"Казначейство с 1 января приступило к ведению бухгалтерского учета Росимущества и ряда государственных органов", - сообщил он, добавив, что Росимущество уже имеет в своем активе имущество стоимостью около 12 трлн рублей. "Первой задачей в работе с Росимуществом является обеспечение адекватности данных реестрового учета объектов имущества с данными бухгалтерского учета. Эту задачу мы будем решать в течение этого года", - указал он.

По словам Артюхина, на данный момент Казначейство России ведет централизованный бухгалтерский учет 14 государственных органов, включая само казначейство. Первым ведомством, для которого казначейство с 1 января 2018 года проводило централизацию бухгалтерского учета, стала Росаккредитация. "Сейчас важным для нас этапом будет внешний аудит со стороны Счетной палаты - проверка подготовленной нами бюджетной отчетности по Росаккредитации. Это своего рода момент истины, потому что это будет внешняя оценка нашей работы. Итоговая проверка должна завершиться до 1 апреля", - отметил Артюхин.