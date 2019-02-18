Глава Федерального казначейства: нам необходимо ускорять управленческие процессы

Зачем нужен централизованный бухучет государственных ведомств, как в ближайшие годы изменится система госзакупок и что изменит система казначейских платежей — в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин. — Роман Евгеньевич, первый вопрос у нас про повестку форума. С чем вы приехали на Российский инвестиционный форум в Сочи? — Российский инвестиционный форум — это уникальная площадка, на которой в самом начале года можно обсудить все вопросы с нашими основными контрагентами — федеральной и исполнительной властью. Кроме того, в этом году на площадке мы подписали ряд соглашений. Первое соглашение было подписано с Росимуществом. Росимущество — это государственный орган, который имеет в своем активе имущество стоимостью около 12 трлн рублей. Соответственно, работа с такими объемами имеет ряд рисков в сфере бухгалтерского учета, о которых упоминала и Счетная палата Российской Федерации. Этому вопросу и было посвящено наше соглашение. Казначейство с 1 января приступило к ведению бухгалтерского учета Росимущества и ряда государственных органов. Первой задачей в работе с Росимуществом является обеспечение адекватности данных реестрового учета объектов имущества с данными бухгалтерского учета. Эту задачу мы должны будем решать в течение этого года. — Фактически Казначейство будет полностью переводить Росимущество на свой бухгалтерский учет? — Да, с 1 января Федеральное казначейство приступило к централизованному бухгалтерскому учету. Мы давно об этом говорили, и такую задачу ставил перед нами Антон Германович (Силуанов, первый вице-премьер, министр финансов РФ — прим. ТАСС).

На эту тему Замглавы Минэкономразвития: мы должны навести порядок в управлении имуществом

Сейчас мы осуществляем централизованный бюджетный учет 14 государственных органов, включая само Казначейство. Первым проектом стала работа с Росаккредитацией. Мы очень благодарны коллегам, потому что это был первый пилотный проект, который мы вместе реализовывали с 1 января 2018 года. На федеральном уровне это первый пример за всю историю бюджетного процесса, когда проводилась централизация бухгалтерского учета. Сейчас важным для нас этапом будет внешний аудит со стороны Счетной палаты — проверка подготовленной нами бюджетной отчетности по Росаккредитации. Это своего рода момент истины, потому что это будет внешняя оценка нашей работы. Итоговая проверка должна завершиться до 1 апреля. Также в прошлом году мы приступили к бухучету по двум новым министерствам — Министерству просвещения и Министерству высшего образования и науки. Таким образом, в 2018 году мы перевели на свой бухучет три ведомства. В 2019 году запускается работа по еще десяти министерствам — Министерство промышленности и торговли, Росстандарт, Министерство труда, Министерство экономического развития, Ростуризм, Министерство по развитию Дальнего Востока и ряд других федеральных органов. — Ведется ли работа по бухгалтерскому учету для Минфина России? — Минфин России — это отдельный и очень сложный вопрос, потому что на балансе ведомства находятся специфические финансовые активы. Это достаточно сложная система бухгалтерского учета. — Какие основные цели преследовались при переводе ведомств на централизованный бухучет? — Основной задачей было обеспечить полноценное бухгалтерское обслуживание для того, чтобы в системе государственного управления сократились расходы на ведение бухучета. Перевод на централизованный бухучет освободил для государственных органов время и ресурсы для решения собственных функциональных задач. Бухгалтерский учет требует от исполнителя высокого уровня компетенций — от труда каждого бухгалтера зависит достоверность в целом отчетности всей Российской Федерации. К сожалению, из года в год Счетная палата фиксирует, что до половины нарушений в бюджетном процессе — это данные бухгалтерского учета. И мы сами, как органы контроля, подтверждаем эти пропорции. Бухучет — это часть управленческих процессов, и если в учете есть недостатки, то это не позволяет говорить в целом о высоком качестве госуправления, которого мы должны достигать. — Роман Евгеньевич, а есть ли данные о применении платформы, которая разработана на базе 1С и "Парус"?

— Да, сейчас централизованный бухучет ведется на этих платформах. 1С и "Парус" — это наши лидеры рынка. Они хорошо понимают и знают особенности учета. Сейчас решается новая задача по бесшовной интеграции нашей платежной системы — автоматизированной системы Федерального казначейства — в разные информационные системы. Например, с системой госзакупок, где формируются все бюджетные и денежные обязательства, из которых вытекает дебиторская и кредиторская задолженность. Недавно еще стартовал проект под названием "Единая система управления кадровым составом", так называемая ЕСУКС. Это первичная система, в которой формируются все обязательства по законодательству государственных финансовых служб. Естественно, мы должны интегрироваться с этой системой. Она отражает цифровой профиль государственной службы. Для нас там важно то, что в системе собраны все приказы, касающиеся назначения, премирования и отпусков, посещаемость, табель учета рабочего времени — это является основой для начисления зарплат. Сейчас у нас много разных систем — госзакупки, информационная система Казначейства, электронный бюджет со множеством подсистем. Теперь важно провести бесшовную интеграцию этих систем, чтобы при появлении однажды информации или документа они сразу же становились доступны всем системам.

На эту тему Кудрин заявил, что в сфере госзакупок не хватает системного анализа

Нам необходимо ускорять управленческие процессы. Например, сейчас даже если госзакупка по всем пунктам идеальная, то на все процедуры уходит два — два с половиной месяца. Надо думать, как сократить этот срок до месяца, а может быть, и до недели. Готовность рынка высокая, и все заинтересованы в ускорении процессов. Возвращаясь к теме бухучета, мы видим большой запрос на скорейшую автоматизацию. Большинство процессов по-прежнему осуществляется в бумажном виде. Когда они будут переведены полностью в электронную форму по взаимодействию с госзаказчиком — это будет новая реальность. Подрядчик всегда будет видеть, где его акт, подписан он или нет, почему не подписан. Это откроет для всех возможность четкого исполнения своих обязательств и минимизирует манипулирование, теневые зоны. — Говоря об оптимизации и эффективности, какие сегодня используются инструменты для управления ликвидностью, временно свободными средствами на едином счете Казначейства? — У нас много интересных проектов есть в этой области. В прошлом году мы запустили новый инструмент — своп. Мы провели несколько сделок, как и обещали, отработали механизм взаимодействия со всеми остальными участниками рынка. В прошлом году мы также выиграли конкурс по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты до востребования. Это тоже интересный инструмент, который дает неснижаемое минимальное соотношение, сверх которого можно по процентной ставке уже размещать до 150 млрд рублей. Своеобразная автоподписка на депозиты. На рассмотрении у нас находится такой инструмент, как депозиты с центральным контрагентом. Мы сейчас находимся в стадии проработки этого вопроса с Минфином России и Центральным банком. Центральный контрагент — это организация, которая обеспечивает сохранность денег своими активами. Есть в нашей линейке хорошие точечные инструменты — банковские депозиты, сделки РЕПО. Наша задача сейчас — стремиться к тому, чтобы размещался как можно больший объем ликвидности. У нас есть внутренние параметры остатков на едином казначейском счете. Денег на счете должно быть ровно столько, сколько необходимо для безусловного исполнения всех бюджетных платежей. Излишние деньги не должны просто так лежать — каждая копейка государственных средств должна работать, приносить доходы в федеральный бюджет через эти прозрачные и понятные механизмы.

Надеюсь, в 2019 году произойдет еще одно важное событие — мы перейдем на систему казначейских платежей. Это новый этап развития Казначейства в России. В рамках этой системы предусматривается формирование единого казначейского счета как объединяющего все счета, по примеру корреспондентского счета