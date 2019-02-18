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Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Эксперт: арест Калви может повлиять на отток иностранных капиталов из России

Пострадать могут крупные российские компании, малый и средний бизнес, рассказал председатель попечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви может повлиять на отток иностранных капиталов из России. Такое мнение в понедельник ТАСС высказал председатель попечительского совета "Опоры России" Сергей Борисов.

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Ранее общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей, содержащихся под стражей, при бизнес-омбудсмене Борисе Титове АСБ Александр Хуруджи сообщил ТАСС, что Калви находится в СИЗО "Матросская тишина". В свою очередь бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов отмечал, что уже получил обращение от руководства фонда Baring Vostok разобраться в деле с арестом основателя фонда Майкла Калви.

"У нас инвестиции, несмотря на имеющиеся санкции, продолжали поступать. Сейчас ситуация с арестом Калви может повлиять на отток иностранного капитала из России обратно за рубеж. Пострадать могут как крупные российские компании, так и малый и средний бизнес", - сказал он.

Борисов добавил, что спор хозяйствующих субъектов, который относится к ситуации с Калви, не должен начинаться c прямого ареста, в ситуации "надо сначала тщательно разобраться".

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