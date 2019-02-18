Франко-российская ТПП высказалась за решение спора вокруг Baring Vostok через арбитраж

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Франко-российская торгово-промышленная палата (ТПП) и Ассоциация европейского бизнеса высказали озабоченность создавшейся ситуацией вокруг ареста руководства компании Baring Vostok Capital Partners. Об этом говорится в совместном заявлении бизнес-объединений.

Обе организации считают, что коммерческие споры должны разрешаться в максимально возможной степени посредством гражданского судопроизводства, такого как арбитраж, при этом следует избегать немедленного применения таких уголовных мер, как задержание.

По мнению Франко-российской ТПП и АЕБ, арест руководителя фонда Майкла Калви и других топ-менеджеров может серьезно повлиять на инвестиционный климат и привлекательность России для прямых иностранных инвестиций. Также организации "убеждены, что российские власти проведут беспристрастное расследование в соответствии с принципом верховенства закона и что будет применяться принцип презумпции невиновности", отмечается в заявлении.