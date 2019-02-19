В ассоциации городов-побратимов США назвали организацию инвестфорума в Сочи превосходной

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Павлов/. Российский инвестиционный форум был превосходно организован, и особенно замечательным был состав приглашенных экспертов. Об этом рассказал в понедельник ТАСС по возвращении в Соединенные Штаты почетный председатель Международной ассоциации городов-побратимов США Билл Борум, принявший участие в форуме "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в рамках инвестфорума в Сочи.

"Все мероприятия в Главном медиацентре Олимпийского парка были превосходно организованы и проведены на высочайшем уровне с использованием цифровых технологий и при содействии большого количества гидов из Сочинского государственного университета, работавших на форуме. Программа "Росконгресса" была очень амбициозной, и особенно выдающимся был состав экспертов, которые были выбраны для панельных сессий", - сказал он. "Запоминающимся моментом форума в Сочи стало также выступление премьер-министра [России] Дмитрия Медведева: он произнес речь на пленарной сессии, а также на приеме, куда я был приглашен. Он представил очень хороший доклад о российской экономике, очень обнадеживающий доклад", - добавил также глава ассоциации городов-побратимов США.

Борум выступил в Сочи на сессии "Качество жизни старшего поколения: реализация программ". Его доклад был посвящен американскому опыту того, что в России называют "серебряным волонтерством". По словам Борума, в США такого термина нет, но само явление существует, и оно имеет два аспекта: люди либо участвуют в волонтерском движении на уровне менеджмента и руководства благотворительными организациями на безвозмездной основе, либо непосредственно оказывают волонтерскую помощь. Все это помогает тем, кто ушел на пенсию, и дальше иметь возможность реализовать себя.

Форум "Здоровое общество. На пути к цели: 80+" в Сочи проводился впервые в рамках Российского инвестиционного форума при поддержке Министерства здравоохранения РФ. Планируется, что он станет профильной ежегодной площадкой по обсуждению инструментов достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году.

Российский инвестиционный форум прошел в Сочи 14-15 февраля. Главной темой форума в этом году стала реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс", ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.

Неправительственная Международная ассоциация городов-побратимов США была основана по инициативе 34-го президента США Дуайта Эйзенхауэра в 1956 году. За время своего существования она установила связи между 2 тыс. различных муниципальных образований. В настоящее время партнерские связи установлены между 60 российскими и 70 американскими городами.