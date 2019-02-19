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Акции АФК "Система" выросли на Мосбирже на фоне продажи акций "Лидер-Инвеста"

"Система" договорилась о продаже 51% акций "Лидер-Инвеста" девелоперской группе Etalon за 15,2 млрд рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обыкновенные акции компании АФК "Система" подорожали в начале торгов Московской биржи на 1,54% к уровню закрытия предыдущей сессии, до 9,85 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Акции продемонстрировали рост на фоне новости о том, что АФК "Система" договорилась о продаже 51% акций "Лидер-Инвеста" девелоперской группе Etalon за 15,2 млрд рублей.

По итогам сделки доля группы АФК "Система" в "Лидер-Инвесте" сократится до 49%. О возможных сроках закрытия сделки в компании не уточнили.

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