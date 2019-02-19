Эксперты: возможные новые санкции США могут коснуться банков, финансирующих ВПК

"Мы полагаем, что потенциальные новые санкции, скорее, затронут банки, которые занимаются финансированием военно-промышленного комплекса", - отмечают аналитики инвесткомпании.

При этом в обзоре "Ренессанс капитала" указывается, что шансы прямого удара санкций по Сбербанку снизились, однако "остается неясным, в какой именно форме будут реализованы новые санкции". "Как и наш экономист по России и СНГ Олег Кузьмин, мы не пытаемся угадать, а склоняемся к тому, что, скорее всего, влияние санкций проявит себя в оттоке капитала и ослаблении курса рубля", - говорится в обзоре.

Аналитики также указывают, что как у Сбербанка, так и у ВТБ коэффициенты достаточности капитала достаточно чувствительны к валютному курсу. В этой связи - "чем выше вероятность новых санкций, тем больше у обоих банков необходимость зарезервировать дополнительные суммы капитала, чтобы выполнить минимальные нормы регулятора", полагают эксперты.

При этом "Ренессанс капитал" ожидает, что дивиденды Сбербанка будут на уровне 40%, как и прогнозировали ранее ряд аналитиков, а дивиденды ВТБ - на уровне 15%, как ранее сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники.