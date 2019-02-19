Американская торговая палата считает арест главы Baring Vostok следствием бизнес-конфликта

"Арест Майкла Калви - это результат конфликта в бизнесе. Хотя мы не знаем всех фактов по данному делу, Американская торговая палата считает, что возбуждение уголовного дела с целью разрешения коммерческого спора наносит большой ущерб инвестиционному климату России. Коммерческие споры должны рассматриваться гражданским судом без применения задержаний и арестов", - отмечается в заявлении.

В AmCham также отметили, что Baring Vostok на протяжении многих лет являлся членом и надежным партнером палаты и всегда придерживался самых высоких этических стандартов в бизнесе.

"Мы серьезно озабочены арестами Майкла Калви и его партнеров, которые были одними из самых известных и уважаемых сторонников инвестирования в Россию, поддержки предпринимателей и развития бизнеса здесь", - подчеркивается в заявлении.