{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Арест основателя инвестфонда Baring Vostok

Американская торговая палата считает арест главы Baring Vostok следствием бизнес-конфликта

Дело Майкла Калви наносит большой ущерб инвестиционному климату России, уверены в организации

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Американская торговая палата (AmCham) считает арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви результатом конфликта в бизнесе. Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Арест Майкла Калви - это результат конфликта в бизнесе. Хотя мы не знаем всех фактов по данному делу, Американская торговая палата считает, что возбуждение уголовного дела с целью разрешения коммерческого спора наносит большой ущерб инвестиционному климату России. Коммерческие споры должны рассматриваться гражданским судом без применения задержаний и арестов", - отмечается в заявлении.

В AmCham также отметили, что Baring Vostok на протяжении многих лет являлся членом и надежным партнером палаты и всегда придерживался самых высоких этических стандартов в бизнесе.

"Мы серьезно озабочены арестами Майкла Калви и его партнеров, которые были одними из самых известных и уважаемых сторонников инвестирования в Россию, поддержки предпринимателей и развития бизнеса здесь", - подчеркивается в заявлении.

Теги
СШАРоссияАрест основателя инвестфонда Baring Vostok
Медведев поздравил победителей XIX Всероссийского конкурса "Инженер года - 2018"
Премьер-министр отметил, что благодаря инновационным разработкам и гибкому мышлению молодого поколения инженеров российская экономика становится сильной и конкурентоспособной
Читать полностью